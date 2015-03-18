Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть снижаются из-за роста запасов нефти в США.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,2 до $53,31 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,83 до $42,63.

Читайте такжеОПЕК: из-за дешевой нефти Россия в этом году потеряет $135 миллиардов

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,5 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти (API), при прогнозе повышения на 3,8 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы в среду, пишет Рейтер.

"Неважно, правильная у API информация или нет, все дело в ожиданиях рынка. Если данные (EIA) будут лучше ожиданий, цены на нефть на короткое время поднимутся. Я думаю, цены получат техническую поддержку прежде чем вернуться к (январским) рекордным минимумам", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

Читайте такжеБеларусь не хочет поставлять в Россию обещанный бензин по низким ценам

Инвесторы также ждут заявление ФРС по итогам совещания, которое закончится в среду.

"Если повышение процентных ставок в США будет перенесено на более поздний срок, доллар ослабнет, но лишь ненадолго", - говорится в отчете Phillip Futures.

Снижение курса доллара стимулирует рост цен на нефть, делая ее более привлекательным активом для инвесторов, пользующихся другими валютами.