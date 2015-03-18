Чиновники «Укртрансгаза» разворовали 20 миллионов гривень – СБУ

Служба безопасности Украины выявила факт присвоения около 20 млн гривень государственных средств должностными лицами одного из областных подразделений оператора газотранспортной системы госкомпании «Укртрансгаз», говорится в сообщении ведомства.

«Установлено, что в течение 2012-2013 годов коммерческая структура предоставила газотранспортной компании услуги по капитальному ремонту оборудования. Служащие газового предприятия в сговоре с бизнесменами втрое завысили стоимость работ и монтажа комплектующих», - говорится в сообщении СБУ.

Как отметили в СБУ, участники сделки противоправно завладели государственными средствами в особо крупном размере.

«Злоумышленники перечислили их на счета фиктивных коммерческих структур и, после обналичивания, присвоили», - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщили, что главным следственным управлением службы открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины». Дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составил 110 млрд грн.