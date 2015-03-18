Украина довела долю импортного газа из ЕС до 81%

Украина с 1 по 15 марта импортировала из стран Европейского Союза 632 млн кубометров природного газа, что составило 81% от общего импорта, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

Как отметили в компании, по состоянию на 18 марта природный газ с территории Европы поступает в режиме – 45,4 млн куб. м в сутки. В частности, из Словакии - 38,1 млн куб. м, Венгрии – 7,3 млн куб. м.

Всего с начала текущего года с территории Европы было импортировано почти 3 млрд куб. м природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года импорт «голубого топлива» с ЕС не осуществлялся.

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Как ранее сообщал УНИАН,в феврале 2015 года ежесуточно в Украину импортировалось около 77 млн куб. м газа, из которых более 57% поступало с территории Европы.

Словацкий и венгерский газовые маршруты на сегодня являются основными для Украины, стремящейся свести к минимуму закупки топлива у российского «Газпрома». В середине февраля также возобновились, после короткого перерыва, поставки газа из Польши, но суточные объемы его импорта незначительны.