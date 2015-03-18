«Энергоатом» и Polenergia будут вместе реализовать проект по экспорту электроэнергии в ЕС

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих атомных электростанций Украины, и польская компания Polenergia International будут сотрудничать в реализации проекта по экспорту электроэнергии в Европу, что позволит использовать имеющиеся мощности АЭС без ограничений и получить дополнительные средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, говорится в сообщении госкомпании.

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были задокументированы во время подписания меморандума о взаимопонимании по реализации проекта «Энергетический мост Украина - Европейский Союз» 17 марта в киевском офисе НАЭК «Энергоатом». Подписантами документа являются президент «Энергоатома» Юрий Недашковский, вице-президент польской компании Polenergia International Гжегош Станиславский и представитель компании «Укрэнерго».

Среди задач, которые стоят перед участниками проекта «Энергетический мост Украина - Европейский Союз», - введение в эксплуатацию воздушной линии 750 кВ Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша). Она позволит использовать имеющиеся мощности АЭС без ограничений, при условии профицита электроэнергии обеспечить ее экспорт в ЕС и инвестировать в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС. А также провести подготовку атомных мощностей к полному объединению украинской и европейской энергосистемы.

«На сегодняшний день на энергоблоках АЭС Украины планируется и проводится модернизация, после которой они будут соответствовать всем техническим условиям подключения к сети ENTSO-E», - отмечают в пресс-службе.

В сообщении приводятся слова Юрия Недашковского, который отметил, что строительство воздушной линии 750 кВ Хмельницкая АЭС – Жешув позволит привлечь компании дополнительные средства.

«Этот проект мы рассматриваем как один из финансовых инструментов достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Сейчас готовится проект постановления Кабинета министров по разработке технико-экономического обоснования проекта», - сообщил руководитель «Энергоатома».

В свою очередь вице-президент польской компании Polenergia International выразил удовлетворение интенсификацией рабочих контактов между "Энергоатомом" и Polenergia и быстрым приближением практической реализации масштабного проекта.

«Мы искренне гордимся возможностью сотрудничать с такой мощной компанией, как «Энергоатом». Думаю, у нашего проекта большие перспективы. Но дело не только в экономической составляющей, которая, безусловно, будет выгодной для всех участников, для меня лично очень важно иметь возможность помочь Украине в такие сложные времена, которые переживает ваша страна. Сотрудничество в энергетической сфере станет еще одним доказательством настоящих дружеских отношений между Украиной и Польшей», - добавил вице-президент польской компании.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.