В Росии могут дать Украине $100 скидки на газ, но контракт 2009 года пересматривать не хотят

Россия даст Украине скидку на газ в размере таможенной пошлины - $100 за 1.000 кубометров, а Газпром после 1 апреля будет поставлять газ на условиях контракта 2009 года, сказал премьер РФ Дмитрий Медведев, сообщает Рейтер.

"(Украина хочет) цены пересматривать, другие механизмы включать. Газпром должен полностью базироваться на действующем соглашении (2009 года), никакой другой юридической возможности работы у Газпрома не существует", - сказал Медведев.

"В том, что касается скидки, она предоставляется правительством - это наша добрая воля. Она может быть предоставлена в объеме нашей экспортной пошлины, не более экспортной пошлины. Меньше можем, а больше нет", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что трехсторонние переговоры по вопросу поставок российского газа в Украину в «летний» период - с 1 апреля 2015 года - состоятся 20 марта в формате Украина - ЕС - Россия.

Читайте такжеВ Еврокомиссии подтвердили, что газовая встреча Украина-ЕС-Россия состоится 20 мартаПри этом премьер подчеркнул, что вместе с переговорами по российскому газу правительство готово сделать все необходимое, чтобы увеличить поставки европейского газа в нашу страну.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией по новому договору о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в частности в Стокгольмском арбитраже. При этом Яценюк напомнил, что вопрос долгов за газ, который является одним из условий переговоров, также должен быть решен в Стокгольмском арбитраже.

В начале марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что переговоры по так называемому «летнему пакету» коснутся вопросов изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо. Позже министр уточнил, что на данный момент стороны не обсуждают ни конкретных объемов поставок газа, ни его цену. В то же время Украина, по словам Демчишина, не будет покупать большие объемы газа в России из-за дороговизны российского топлива, которое обходится на 15% дороже «реверсивного» топливо из Европы.

По оценкам Минэнерго, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит около 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет около 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.