Еврокомиссия: новые газовые соглашения Украины и РФ должны действовать до осени 2016 года

В Европейской комиссии считают, что решение о поставках российского газа в Украину после завершения срока действия так называемого "зимнего пакета" должно быть найдено не позднее июня и должно работать до осени 2016 года.

Об этом накануне трехсторонних переговоров Украины, России и Европейской комиссии, которые пройдут в Брюсселе 20 марта, сообщил представитель ЕК.

По его словам, стороны должны найти договоренности, которые бы покрывали промежуток времени до того периода, когда Стокгольмский арбитраж вынесет решение по существующему газовому контракту между Украиной и Россией. Слушания этого вопроса начнутся только в феврале следующего года, поэтому ожидается, что решение будет принято осенью. "Мы должны найти решение на этот период, чтобы не собираться каждые полгода", - отметил чиновник ЕК, добавив, что реакция России и Украины на такое видение еще неизвестна, так как официальных консультаций не было.

Он отметил, что достижение договоренностей до июня является "желанной датой", так как необходимо заполнять газовые хранилища. "Хранилища должны заполняться с апреля по октябрь, поэтому мы должны срочно найти решение", - детализировал европеец.

По его словам, завтрашние переговоры являются только началом, и не надо ожидать результатов. "Это - начало, необходимо установить повестку дня, определить все вопросы, которые должны быть решены в новом соглашении", - подчеркнул представитель ЕК.

Кроме того, он также отметил и вопросы, которые, с точки зрения ЕК, должны быть решены. "Со стороны ЕК нам нужна четкая картина относительно объемов (газа, необходимого Украине). Второй вопрос - это вопрос цены. Третий вопрос - это принцип "бери или плати", который был приостановлен в «зимнем пакете». Также может быть затронут вопрос транзита", - детализировал он возможную повестку дня.

Читайте такжеВ Росии могут дать Украине $100 скидки на газ, но контракт 2009 года пересматривать не хотятКак сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года не получала российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо.

В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года на условиях предоплаты.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией относительно нового договора о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в том числе в Стокгольмском арбитраже.