Россия заморозит знаковый проект Путина - газопровод в Китай «Сила Сибири»

Россия может отложить строительство газопровода «Сила Сибири», сообщили Reuters три неназванных источника, которым известно о планах «Газпрома».

По информации собеседников издания, строительство «Силы Сибири» будет приостановлено до того момента, как будет закончен «Алтай». По нему газ пойдет в Китай из уже разработанных месторождений западнее «Силы Сибири».

Как пишет Slon.ru, несмотря на кризис в экономике и снижение цен на энергоносители, российские власти отрицают, что один из знаковых для президента России Владимира Путина проектов может быть реализован с задержкой, отмечает Reuters. Глава Минэнерго России Александр Новак на прошлой неделе говорил, что поставки газа по «Силе Сибири» начнутся, как и запланировано, в 2019 году.

«Газпром» от комментариев отказался, пишет Reuters.

В сентябре 2014 года о сдвигах по срокам начала эксплуатации «Силы Сибири» рассказал замначальника Чаяндинского управления компании «Газпром добыча Ноябрьск» Виктор Селин. Он утверждал, что транспортировка топлива начнется в 2020 году. В «Газпроме» эту информацию опровергли, а Селин был уволен.

«Газпром» начал строительство «Силы Сибири» 1 сентября 2014 года. Общая стоимость вложений в инфраструктуру проекта – $70 млрд, доля российской стороны – $55 млрд.

«Газпром» и China National Petroleum Corporation (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставки газа в Китай 21 мая 2014 года. Он рассчитан на 30 лет. Ежегодно Россия должна экспортировать в Китай 38 млрд кубометров газа. Газопровод «Алтай» должен соединить месторождения в Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.