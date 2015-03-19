За атакой на «Укртранснафту» кроется попытка отобрать прибыль компании – Лазорко

За атакой на госкомпанию «Укртранснафта», во время которой около 10 человек ворвались в кабинет ее руководителя под предлогом вручения решения о его отстранении, кроется попытка отобрать около 2 млрд грн денежных средств предприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава «Укртранснафты» Александр Лазорко.

«Сегодня более 2 млрд грн находится на счетах компании. Прибыльная компания, и я, руководя ею, постоянно усовершенствую ее работу … Такая позитивная деятельность всегда вызывает как минимум желание каких-то групп влезть на это предприятие, на эту должность и сесть на эти потоки, на эти деньги, которые мы на сегодня имеем», - сказал Лазорко.

По его словам, у компании на сегодняшний день полностью отсутствуют кредитные обязательства, а ее чистая прибыль по итогам 2014 года составила более 800 млн грн, из которых предприятие планировало 50% в качестве дивидендов перечислить НАК «Нафтогаз Украины», владеющей 100% акций компании.

«У компании нет кредитов. Последний был погашен в 2013 году, и никогда за 6 лет ни копейки не взял кредитов. Принимал компанию - было 27 млн долл. (на счетах – УНИАН), сейчас 65 млн евро на депозитах, 6,3 млн долл. и около 300 млн грн», - отметил Лазорко.

При этом глава госкомпании утверждает, что НАК «Нафтогаз Украины» уже на протяжении 5 лет не утверждает «Укртранснафте» финансовый план, требуя в 2015 году перечислить всю чистую прибыль в качестве дивидендов, что оставит предприятие без оборотных средств.

«Нафтогаз» за 2015 год уже не 50% хочет дивидендов, как предусмотрено постановлением Кабмина, а хочет 100%. Это законно, потому что он 100% акционер, но это ведь обесточивает компанию, вымываются все оборотные средства», - сказал Лазорко, добавив, что «Нафтогаз» мотивирует свое решение собственным тяжелым финансовым положением.

«Официально, письмом мне отправил Кановец, замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины», о том, что он, когда рассматривал мой проект финансового плана на 2015 год, куда я заложил 50% дивидендов от планируемой прибыли - порядка 800 млн грн, он написал, что НАК против этого», - добавил Лазорко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как удалось закончить 2014 год с такими финансовыми показателями, глава «Укртранснафты» сказал: ««За счет того, что все закупки мы проводим по реальным тендерам, а не как некоторые компании (государственные – УНИАН) покупают батареи в 5 раз выше рыночной стоимости. За счет того, что, когда я принимал компанию, работало 7,5 тыс. человек, а сейчас 4,2 тыс. человек. Оптимизирован весь штат нормально. За счет того, что я с русской «Транснефтью» каждый год за столом переговоров, повышаем им тариф на транспортировку нефти. Они с этим соглашаются и платят его».

Кроме того, одной из версий атаки на госкомпанию глава «Укртранснафты» назвал судебные споры с частными компаниями, контролируемыми депутатом Игорем Еремеевым, которые путем подкупа судьи пытались завладеть несколькими десятками тысяч тонн нефти, находящейся в нефтепроводах госкомпании.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением набсовет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты».

Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.