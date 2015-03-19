Кувейт заявил, что ОПЕК не будет сокращать добычу - нефть дешевеет

Цены на нефть снижаются после заявления Кувейта, что у ОПЕК нет иного выбора как сохранить добычу нефти на нынешнем уровне, сообщает Рейтер.

Днем фьючерсы на Brent подешевели на $1,14 до $54,77 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,78 до $42,88. В среду оба контракта значительно подорожали: Brent - на 6 процентов, а WTI - на 3 процента.

Министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир сказал в четверг, что хотя он обеспокоен влиянием дешевой нефти на бюджет страны, ОПЕК приходится поддерживать добычу.

"Мы не хотим потерять долю рынка", - объяснил он журналистам.

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Запасы нефти в США выросли на 9,6 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации (EIA), при прогнозе повышения на 3,8 миллиона баррелей. Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, повысились на 2,9 миллиона баррелей до рекордного значения 54,4 миллиона.

"Ослабление доллара поддержало цены на сырье, но очередное большое повышение запасов может сдержать рост цен до тех пор, пока не начнутся изменения в добыче нефти в США", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Курс доллара снизился в среду, после того как ФРС дала понять, что предпочитает постепенное повышение процентных ставок. Чем позднее начнется повышение ставок, тем проще будет нефтяным компаниям получить кредиты, написал в отчете аналитик Phillip Futures Дэниэл Энг.

"Это означает, что хотя вчерашнее ослабление доллара подтолкнуло цены на нефть вверх, это влияние скоро исчезнет. Производители нефти смогут расширить бизнес или даже пережить этот период низких цен с помощью более дешевых кредитов", - написал Энг.

Китай, занимающий второе место в мире по потреблению нефти, может сократить закупки, потому что его резервные хранилища почти полностью заполнены, а переработчики сокращают производство.