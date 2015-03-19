"Газпром" потерял около $6 миллиардов из-за неудавшейся попытки остановить реверс в Украину

Ограничить поставки топлива в Европу "Газпром" решил 4 сентября 2014 года в ответ на запуск масштабного реверса из Словакии в Украину, передает Лига.net. Однако 5 марта 2015 года российский газовый монополист неожиданно вернулся к полному выполнению оперативных заявок покупателей.

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В настоящее время остаются неизвестными аргументы, которыми лидеры стран ЕС убедили российский "Газпром" изменить позицию.

Напомним, что в июне 2014 года, когда организация реверса газа только начиналась, глава "Газпрома" Алексей Миллер пообещал, что "наступит момент, когда мы будем вводить ограничения поставок газа в тех направлениях, где будут зафиксированы реверсные поставки, со всеми вытекающими последствиями для европейских компаний". Однако после того как были введены ограничения, "Газпром" давал другие объяснения.

За несколько дней до снятия "Газпромом" ограничений на поставку газа в ЕС, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин констатировал, что "Газпром" так и не добился остановки реверса.

Европейский газовый рынок выдержал испытание ограничением поставок из России. Система подземных хранилищ ЕС обеспечила как исполнение европейского баланса, так и поставки в Украину. Период нетто-отбора газа из европейских ПХГ продлится еще полторы-две недели. И на "дне" графика отбора, европейские ПХГ еще будут иметь запас порядка 20 млрд кубометров активного газа (четверть от их максимальной вместимости).