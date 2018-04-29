Газовый бизнес: от Курченко к Еремееву

Свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку, и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем депутаты просят уволить главу крупнейшей в Украине газодобывающей компании «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака.

Гнев депутатов вызван тем, что схемы заработков на «Укргазвыдобуванни», созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор. Более того, новый менеджмент компании за год не только не приложил никаких усилий по их ликвидации, но и продолжил порочную практику своих предшественников – нагло зарабатывать на государственной компании.

Исходя из этого, народные избранники считают необходимым назначить во главе компании незапятнанное руководство, а также вернуть в госсобственность отчужденные при Януковиче активы.

Стратегическое предприятие «Укргазвыдобування» могло бы помочь своей материнской компании «Нафтогаз Украины» если не стать прибыльной, то значительно сократить «черную дыру» в его бюджете в размере свыше 120 миллиардов гривен.

Однако на госкомпании зарабатывают все, кому не лень, но только не государство. Последнее предпочитает резко поднять тарифы на голубое топливо для населения вместо того, чтобы навести элементарный порядок в нефтегазовом секторе.

И это непосредственно касается как раз «Укргазвыдобування». Компания добывает около 75% природного газа в Украине, и его объема фактически хватило бы для населения. Да этот объем по закону и обязан весь идти на нужды украинцев, но…

Официально компания по итогам прошло года отрапортовала о добыче около 15 млрд кубометров «голубого топлива». Однако на пути к конечному потребителю значительная часть голубого топлива испаряется. И тогда государство недостающие объемы газа пытается покрыть за счет покупки за рубежом – в Европе или России.

Схемы заработков

На самом деле – это была простая, но весьма выгодная схема заработка. Государство за свой счет проводит разведку месторождений и передает его на баланс «Укргазвыдобування». Однако в последствии госкомпания заключает договора о совместной деятельности на месторождении с частными компаниями, мотивируя это недостаточностью оборотных средств на добычу газа. Фактически же, это передача перспективных месторождений частнику – бесплатно! В результате, частное предприятие добывает газ и продает промышленным предприятиям по рыночным ценам. А «Укргазвыдобування» вместе с населением остается с носом. В обращении к первым лицам государства депутаты предлагают срочно разорвать так называемые договоров о совместной деятельности с частными компаниями, практика заключения которых существовала при Януковиче.

Кто же были те счастливчики, которые получали контроль за перспективными месторождениями?

В депутатском обращении сказано, что крупнейший договор о совместной деятельности был заключен в 2012 году между «Укргазвыдобуванням» и компанией «Карпатыгаз».

«Собственником ООО «Карпатыгаз» является шведская компания Misen Energy, которую через цепочку офшорных компаний связывают с Дмитрием Фирташем, братьями Кацубами и Сергеем Курченко», - говорится в документе.

Согласно документу, под контроль «Карпатыгаз» были переданы ключевые производственные инфраструктуры, при этом оценка переданных запасов углеводородов была существенно занижена. Кроме этого, доля госкомпании «Укргазвыдобування» в совместной деятельности составляет 49%, что не дает решающего права голоса в управлении месторождениями.

«Таким образом «Укргазвыдобування» фактически утратила контроль над пользованием, разведкой и эксплуатацией ключевых объектов, что, безусловно, отобразилось на энергетической безопасности Украины», - подчеркивают депутаты.

Также депутаты обращают внимание, что газ, добытый сверх нормы, зафиксированной в договоре, распределяется между участниками, однако на сегодня сложилась ситуация, когда государство не только не получает свою долю, но и не имеет возможности выбора кому и по каким ценам продавать данный газ.

«Это приводит к бесконтрольному получению прибыли фактическими «контролерами» частных компаний, которые подписали указанные договора о совместной деятельности, и фактически весь денежный поток сконцентрировали на одном участнике совместной деятельности», - говорится в депутатском обращении.

Кроме договоров о совместной деятельности, депутаты обращают внимание и на другой способ вывода из государственной собственности самых ценных госактивов – купля-продажа прав пользования скважинами.

В частности, «Укргазвыдобування» во времена Януковича заключила ряд договоров с компаниями, связанными с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, экс-вице-премьером Юрием Бойко и экс-главой «Нафтогаза» Евгением Бакулиным.

В качестве примера депутатами приводится договор с компанией «ТНГК» на право пользования четырьмя скважинами на Островерхивском месторождении до 2027 года. При этом депутатов поразила стоимость за право вести добычу газа на данном месторождении – 1,129 млн грн.

«Если разбить эту сумму на периоды, то выходит, что за месяц пользования одной газовой скважиной ООО «ТНГК» платит немного более 1 500 грн. При том, что себестоимость каждой такой скважины достигает 3-5 млн долл.», - говорится в депутатском обращении.

Приход Еремеева

Кроме добычи природного газа госкомпания, «Укргазвыдобування» выдает на-гора нефтепродукты и сжиженный газ. И, как оказалось, в Украине это – еще один весьма прибыльный бизнес.

Во времена Януковича именно на продаже сжиженного газа и нефтепродуктов молодой бизнесмен Сергей Курченко в считанные годы превратился в крупного младолигараха, сколотившегося многомиллиардное состояние. Однако после Майдана это направление прибрали компании, также контролируемые депутатом-бизнесменом Игорем Еремеевым.

Достаточно было на ключевые должности назначить нужных людей. В частности, главой «Укргазвыдобування» - Сергея Костюка, а его замом – Вадима Шленчака. Кроме того, в руководство «Нафтогаза Украины» вошел ключевой для Еремеева человек – Андрей Пасишнык, который сразу после назначения стал главой наблюдательного совета «Укргазвыдобування».

До этого Пасишнык долгие годы работал помощником Еремеева, а также на различных должностях в его компаниях.

«Вскоре после «Майдана», когда Костюк уже возглавил «Укргазвыдобування», он организовал продажу больших объемов сжиженного газа частной компании Еремеева. Разница в цене на рынке Украины и той, по которой он тогда продавал газ, была просто колоссальной», - заявила на брифинге в парламенте народный депутат Татьяна Черновол, уточнив, что практика продаж по заниженным ценам продолжается.

Не менее интересной получилась история с нефтепродуктами. «Укргазвыдобування» в течение многих месяцев отгружает топливо шотландской компании Brownell Trade LP, не получая оплаты.

Когда злоупотребления нового менеджмента достигли невиданных масштабов, прокуратура Киева в начале осени прошлого года возбудила уголовное дело против Костюка. В декабре его даже взяли под стражу. Однако вскоре суд отпустил главу «Укргазвыдобування» под залог, и экс-арестант продолжил руководить компанией.

Правда, чтобы хотя бы частично отвести от себя удар, «Укргазвыдобування» осенью прошлого года подало в суд на шотландцев с требованием погасить долг в размере 16 млн. долларов. Состоялось первое заседание, но потом дело фактически затерялось в недрах отечественной Фемиды.

«Логично было бы остановить отгрузку в адрес должника, но нет. Перед тем, как подать в суд, руководители, которым уже в то время выдвинуто подозрение прокуратурой, подписывают допсоглашение на отгрузку 8 800 тонн бензина без оплаты, на сумму более 5 млн долларов», - написал на своей страничке в фейсбуке бывший руководитель «Укргазвыдобування» Алексей Тамразов.

Такое странное поведение «Укргазвыдобування» стало более понятным, когда правоохранительные органы выяснили: шотландцы сидят в том же офисе, что и… остальные фирмы Игоря Еремеева.

Как отреагируют первые лица государства на призыв депутатов – трудно предположить. Реакции пока не последовало. Однако очевидно другое – без наведения порядка в ключевой для страны компании вряд ли стоит рассчитывать на удачное сотрудничество с Международным валютным фондом.

Петр Семичастный