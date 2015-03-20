Лидеры ЕС договорились о большей прозрачности газовых контрактов с внешними поставщиками

О таких договоренностях относительно Энергетического Союза, достигнутых на саммите ЕС, сообщил в четверг в Брюсселе президент Европейского Совета Дональд Туск.

Президент подчеркнул, что „большинство двусторонних контрактов с нашим доминирующим поставщиком Россией были заключены на долгосрочной основе, иногда больше, чем 20 лет”.

„Это может быть нездоровым, как для нашей безопасности, так и для рынка. Газовые контракты должны быть про экономику, бизнес. Они не должны использоваться как политическое оружие. Лидеры ЕС решили, что все газовые контракты между правительствами или бизнесом должны соответствовать законодательству ЕС, должны быть более прозрачными и не должны отрицательно влиять на безопасность энергетического сектора Европы”, - заявил Туск.

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По его словам, детали будут разработаны в ближайшее время Комиссией в проекте законодательного акта. „Мы будем развивать инновационную стратегию, которая позволит ЕС улучшить энергетическую эффективность в важных секторах и получить выгоды из нового поколения возобновляемых энергетических источников”, - добавил он.

Кроме того, ЕС будет, используя все внешние политические инструменты, работать над стратегическим партнерством в сфере энергетики с более важными странами-производителями и транзитерами, в частности, с целью обеспечения энергетической безопасности, обеспечивая одновременно защиту суверенитета и суверенных прав государств-членов на разведку и разработку их природных ресурсов.