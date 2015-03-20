Милиция взяла под охрану здание «Укртранснафты» - МВД

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

«Милиция Киева взяла под охрану помещение "Уктранснафты». Конфликт менеджеров, депутатов исчерпан и перенесен в плоскость юридических решений", - написал Аваков.

Милиция Киева взяла под охрану помещение "Уктранснафты". Конфликт менеджеров, депутатов исчерпан и перенесен в плоскость юридических решений — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 19, 2015

В то же время, источник в «Укртранснафте» заявил УНИАН, что кабинет Лазорко опечатали.

«Кабинет Александра Лазорко также опечатан», - сказал источник, уточнив, что это даст возможность урегулировать ситуацию и предотвратить вооруженный захват компании.

Напомним, вчера вечером контроль над административными зданиями «Укртранснафты» пыталась получить частная охранная компания «Варта», представители которой, прибыв к офису компании, начали захват здания.

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Как сообщал УНИАН 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты".

Решение о смене руководства «Укртранснафты» могло быть инспирировано министром энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишиным, которого депутаты Верховной Рады Украины обвиняют в предательстве национальных интересов и по факту заключения контрактов по импорту электроэнергии из Российской Федерации и на поставку электричества в Крым.

При экс-президенте Викторе Януковиче также были попытки снятия Александра Лазорко с должности главы «Укртранснафты» однако из-за репутационных потерь и отсутствия замечаний вопрос отставки Лазорко не поднимался.