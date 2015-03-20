Милиция взяла под охрану здание «Укртранснафты» - МВД
Милиция взяла под охрану здание «Укртранснафты» после того, как вчера вооруженные люди силой попытались занять кабинет главы госкомпании Александра Лазорко якобы выполняя решение наблюдательного совета.
Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
«Милиция Киева взяла под охрану помещение "Уктранснафты». Конфликт менеджеров, депутатов исчерпан и перенесен в плоскость юридических решений", - написал Аваков.
Милиция Киева взяла под охрану помещение "Уктранснафты". Конфликт менеджеров, депутатов исчерпан и перенесен в плоскость юридических решений
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 19, 2015
В то же время, источник в «Укртранснафте» заявил УНИАН, что кабинет Лазорко опечатали.
«Кабинет Александра Лазорко также опечатан», - сказал источник, уточнив, что это даст возможность урегулировать ситуацию и предотвратить вооруженный захват компании.
Напомним, вчера вечером контроль над административными зданиями «Укртранснафты» пыталась получить частная охранная компания «Варта», представители которой, прибыв к офису компании, начали захват здания.
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Как сообщал УНИАН 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты".
Решение о смене руководства «Укртранснафты» могло быть инспирировано министром энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишиным, которого депутаты Верховной Рады Украины обвиняют в предательстве национальных интересов и по факту заключения контрактов по импорту электроэнергии из Российской Федерации и на поставку электричества в Крым.
При экс-президенте Викторе Януковиче также были попытки снятия Александра Лазорко с должности главы «Укртранснафты» однако из-за репутационных потерь и отсутствия замечаний вопрос отставки Лазорко не поднимался.