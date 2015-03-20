Нефть дорожает на ослаблении доллара

Стоимость нефти марки Brent растет в пятницу на ослаблении курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent росла на 0,46% — до 54,68 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11% — до 43,91 доллара за баррель.

Цены на нефть растут из-за ослабления доллара на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор исключил из сообщения формулировку о готовности "проявить терпение" в первом с 2006 года повышении процентной ставки, отметив, что повышение ставки на следующем заседании в апреле остается маловероятным.

"Возможно, будет некоторое ослабление в долларе в ходе азиатских торгов, так что цены на нефть могут подняться с тех минимумов", — цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика OptionsXpress в Сиднее Бена ле Брана (Ben Le Brun).

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Некоторые аналитики при этом считают, что рост стоимости черного золота будет кратковременным. Они связывают это с продолжительным ростом коммерческих запасов нефти в США и новостями из Кувейта: министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир заявил ранее, что странам-членам ОПЕК не остается ничего, кроме как поддерживать свою долю на рынке и, соответственно, избегать сокращения добычи черного золота.