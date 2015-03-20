Украина в этом году увеличит импорт газа на 33%

Украина в 2015 году планирует увеличить импорт природного газа по сравнению с 2014 годом на 33% - до 25,9 млрд куб. м с 19,5 млрд куб. м.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил замминистра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик.

«Согласно проекту прогнозного баланса, у нас будет осуществляться за счет следующих поступлений: газ, добытый в Украине – 19 млрд куб. м, и поступление по импорту – 25,9 млрд куб. м», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, поставки его из ЕС выросли вдвое, до 5,1 млрд кубометров.

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По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, доля импортируемого из России в Украину природного газа по итогам 2015 года составит не более 40% от общих поставок «голубого топлива» в страну.

Премьер-министр Арсений Яценюк считает, что в летний период 2015 года, когда цена газа на европейском рынке будет минимальной, Украина должна по максимуму закачать «голубое топливо» в подземные хранилища, создав стратегический запас.