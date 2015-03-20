«Энергоатом» инициировал курсы по углублению знаний молодежи об атомной энергетике

На курсах будут рассмотрены вопросы особенностей работы отечественной атомной энергетики и планы ее дальнейшего развития.

Об этом сказал президент «Энергоатома» Юрий Недашковский выступая перед студентами 19 марта в Киевском политехническом институте.

«Мы хотим пообщаться с вами и предоставить всю информацию из первых уст, ответить на те вопросы, которые вас беспокоят и интересуют», - сказал Недашковский слушателям, открывая первую лекцию «Весенней школы».

В рамках «Весенней школы» запланировано провести 9 лекций. Проходить курсы будут около 70 студентов и молодых ученых, которые ранее отправляли эссе в «Энергоатом» со своим виденьем работы и безопасности атомной энергетики.

Президент «Энергоатома» сказал, что с удовольствием ознакомился с работами всех участников «Весенней школы», и отметил, что специалисты компании всегда готовы предоставить ответы на вопросы об украинской атомной энергетике.

В ходе вступительной лекции глава «Энергоатома» рассказал слушателям историю развития атомной энергетики в мире, ознакомил их с технологией производства ядерного топлива, а также - о контроле безопасности АЭС со стороны международных институтов. Он отметил, что благодаря атомной энергетике вырабатывается более 50% электроэнергии в стране.

По завершению лекции Недашковский ответил на вопросы студентов, которые затрагивали темы диверсификации поставок ядерного топлива в Украину, продления сроков эксплуатации энергоблоков, планов компании по достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также перспектив развития «Энергоатома».

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.