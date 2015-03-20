«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» очередные $15 миллионов за газ

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» перевел российскому «Газпрому» шестой транш в размере 15 млн долл. в качестве предоплаты за поставки природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК.

«Заплатили еще 15 млн долл.», - отметили в компании.

На уточняющий вопрос УНИАН за какой месяц компания перевела очередной транш, в пресс-службе «Нафтогаза» ответили: «Там нет привязки к определенному месяцу».

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина не будет проводить крупные платежи России за природный газ из-за снижения потребления «голубого топлива» в стране.

Очередные переговоры по так называемому «летнему пакету», предполагающему определение условий, стоимости и объемов поставки российского газа Украине в период с 1 апреля 2015 года проходят 20 марта в Брюсселе. По словам Демчишина, на переговорах планируется поднять вопросы повышения на 30% стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо.