«Надра Украины» выделила 15 перспективных участков на добычу сланцевого газа

Национальная акционерная компания «Надра Украины» выделила 15 перспективных участков и опытно-методических полигонов для проведения буровых работ с целью освоения залежей газа сланцевых толщ, сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, на каждый выделенный объект разработан бизнес-проект с целью привлечения инвестиций.

В сообщении отмечается, что указанные участки были выбраны по результатам изучения и анализа геолого-геофизических данных и материалов бурения 5 региональных зон, с общей оценкой прогнозных ресурсов газа 9,4 трлн куб. м.

«Неоспоримым фактом наличия в недрах Украины сланцевого газа есть работающие из сланцевых толщ скважины и получение в лаборатории ГП «Укрнаукагеоцентр» природного газа сланцевых пород путем дегазации керна», - подчеркнули в «Надра Украины».

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Надра Украины» намерена увеличивать добычу газа на западе Украины в сотрудничестве со словацкой газодобывающей компанией NAFTA.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекты на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

В 2014 году "Надра Украины" сократила добычу газа в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом – до 10,8 млн куб. м.