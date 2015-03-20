«Энергоатом» называет неправдивыми слова главы Госфининспекции Гордиенко об отстранении его с должности из-за проверок в компании

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующий атомных электростанций Украины, называет неправдивыми слова главы Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко об отстранении его с должности из-за проверок в компании.

Как говорится в сообщении «Энергоатома», вчера в Верховной раде отстраненный глава Госфининспекции Гордиенко заявил, что "в день подведения итогов проверки «Энергоатома» премьер-министр Яценюк, чтобы скрыть факты коррупции, отстранил меня от исполнения служебных обязанностей".

В госкомпании подчеркнули, что проверка Госфининспекции приостанавливалась только для проведения внеплановой проверки по обращению правоохранительных органов.

«И это никак не связано с отстранением главы контрольно-ревизионного ведомства. Отметим, что проверка продолжается до сих пор. Причем состав проверяющих не изменился», - говорится в сообщении «Энергоатома».

В то же время сообщается, что во время проверки ревизоры полностью игнорируют все материалы, переданные ГП НАЭК «Энергоатом» в правоохранительные и контролирующие органы, о схемах, которые были внедрены в прошлые годы, для закупок продукции российских производителей по завышенным ценам через фирмы-прокладки.

Пресс-служба отмечает, что большинство таких фирм принадлежит (или принадлежало раньше) семье Януковича, бывшему министру энергетики Ставицкому, экс-генеральному прокурору Пшонке и их окружению. Эти схемы уже более года мешают "Энергоатому" проводить закупки у отечественного производителя.

«В очередной раз заявляем, что эти схемы вымывают не только из компании, но и из экономики Украины, средства значительно большие, чем озвученные Гордиенко якобы злоупотреблениях в компании на сумму «более 100 млн грн», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Кабинет министров Украины, в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти, инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции, а также отстраненил руководство ведомства от исполнения своих обязанностей.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.