Нефть из-за заявлений ОПЕК может закончить падением цен третью неделю подряд

Цены на нефть снижаются, и Brent может завершить в минусе третью неделю подряд, после комментария министра нефтяной промышленности Кувейта о добыче ОПЕК.

Как сообщает Рейтер, сегодня утром фьючерсы на Brent дешевели на $0,26 до $54,17 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,52 до $43,44.

Министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир сказал в четверг, что хотя он обеспокоен влиянием дешевой нефти на бюджет страны, ОПЕК приходится поддерживать добычу, чтобы не потерять долю мирового рынка.

"ОПЕК, похоже, ничего не делает для снижения добычи, поэтому трудно предсказать, где находится нижняя граница цен", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

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Ирак в марте увеличил экспорт нефти из южных портов благодаря улучшению погоды. Объем поставок приблизился к рекордному уровню.