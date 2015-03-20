Южно-Украинская АЭС загрузила на третьем блоке американское топливо

Южно-Украинская атомная электростанция успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства американско-японской компании Westinghouse на третьем энергоблоке.

Об этом сказал президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, выступая перед студентами в Киевском политехническом институте 19 марта.

«Буквально во вторник (17 марта - УНИАН) в середине дня закончили загрузку ТВС-WR в активную зону, без каких-либо проблем» - сказал Недашковский.

При этом он напомнил, что топливо компании Westinghouse является качественным, поскольку за период использования кассет ТВС-W не было замечено ни одного случая его разгерметизации.

Как сообщал УНИАН, подключение третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС к энергосистеме страны запланировано на начало апреля 2015 года.

По словам главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Сергея Божко, «Энергоатом» в период с 2015 по 2018 годы, с перерывом на 2017 год из-за 300-дневного планового ремонта энергоблока, осуществит ряд перегрузок для поэтапного увеличения доли топлива Westinghouse и снижение количества сборок ТВСА производства российского «ТВЭЛ».

Божко отметил, что к 2018 году «Энергоатом» может полностью загрузить топливо Westinghouse на третий блок ЮУ АЭС при обосновании использования топливных кассет предыдущей модификации, которые использовались еще в 2011 году до выявления механических повреждений на одной из топливных сборок.

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Справка УНИАН. Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок были признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

В сентябре 2014 года ГИЯРУ предоставило разрешение на загрузку нового модифицированного топлива ТВС-WR в энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС.