Министр энергетики РФ: новая цена газа для Украины может составить $348

Цена на российского газа для Украины во II квартале может составить $348 за 1 тыс. кубометров.

Как пишет ТАСС, об этом журналистам заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед началом трехсторонних переговоров Украина - Евросоюз - Россия по газу в Брюсселе.

"На второй квартал цена примерно будет составлять $348 за тысячу кубометров по формуле контракта", - сказал он.

Министр также сообщил, что Украина, ЕС и Россия на трехсторонней встрече обсудят поставки газа в Украину на летний период и закачку газа в ПХГ.

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Как говорил Новак ранее, "цена по формуле во втором квартале может быть такая, которая всех устроит". Рассуждая о возможных условиях летнего пакета, Новак заявлял, что скидка Украине во втором квартале может в итоге не понадобиться. По словам министра, в первом квартале 2015 года цена составляла $320 за 1 тыс. кубометров.