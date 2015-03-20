Порошенко рассказал Эрдогану о рисках строительства «Турецкого потока»

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана на возможные риски строительства «Турецкого потока» и дополнительные возможности поставок реверсного газа из Европы.

Как передает корреспоент УНИАН, об этом он заявил на совместной с президентом Турции пресс-конференции в Киеве.

«Одним из ключевых вопросов повестки дня Стратегического совета высокого уровня было сотрудничество в энергетической сфере. В этом плане мы выразили заинтересованность в реализации проекта международных газотранспортных проектов, в частности, поставок природного газа из источников Каспийского шельфа и стран Центральной Азии, в обмене опытом по строительству подземных газохранилищ и условиям хранения газа в украинских подземных газохранилищах», - сообщил Порошенко.

Читайте такжеПереговоры между Россией и Турцией о скидке на газ зашли в тупик - СМИ

«Мы отдельно обсудили возможность участия украинских компаний и украинских производителей в строительстве газопровода TANAP. Я обратил внимание президента Турции на возможные риски строительства «Турецкого потока» и дополнительные возможности поставок реверсного газа из Европы», - сказал президент Украины.