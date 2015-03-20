Действия НКРЭКУ и Минэнергоугля ведут к развалу энергосистемы страны и отключению потребителей - аналитик

Энергосистема Украины испытывает дефицит мощности в 2000-2400 МВт, что грозит возобновлением аварийных отключений электроэнергии. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Энергетика Украины» Алексей Чернявский.

По его информации, ежесуточно растет небаланс между внутренним потреблением электроэнергии в стране и заявленными объемами работоспособной мощности на украинских электростанциях.

«Дефицит мощности в энергосистеме достигает 2400 МВт, а это означает, что пару областей могут отключить от электричества. И это при плюсовой температуре и фактически завершенном отопительном сезоне!», — отметил эксперт.

Основной причиной дефицита энергомощностей Чернявский назвал неэффективное управление отраслью.

«На сегодняшний день у тепловиков просто не осталось средств на закупку угля. НКРЭКУ установила для ТЭС такие низки тарифы, что они даже не покрывают затрат на топливо. 24 блока тепловых электростанций сейчас простаивают именно по причине отсутствия угля.

«Стоит также учитывать, что уже началась плановая ремонтная кампания на некоторых энергоблоках атомных станций», — добавил он.

По мнению Чернявского, нынешняя кризисная ситуация в энергетике во многом спровоцирована действиями национального регулятора.

«Парадоксальные решения принимает НКРЭКУ, урезая ТЭС тарифы в то время, когда стоимость топлива растет. Например, в 4 кв. 2014 г. тариф для ТЭС составлял 88.8 коп/кВтч, а в 1 кв. 2015г. — 76 коп/кВтч, то есть произошло снижение на 16%. В то же время, тариф для ТЭЦ, использующих импортный уголь, подняли на март на 65%. У нас в приоритете поддержка иностранного производителя? Не удивительно, что склады ТЭС почти пусты. Нужно срочно принимать решения, которые позволят закупать уголь», — сказал эксперт.

Кроме того, Чернявский отметил рекордный рост долгов в энергетике. Задолженность перед производителями электроэнергии перешагнула отметку в 20 млрд грн, в том числе перед тепловой генерацией — 7 млрд грн.

По состоянию на 19.03.2015 г. запасы угля на складах всех украинских ТЭС снизились до 790 тыс т. На государственных ТЭС «Центрэнерго» запасов топлива осталось на 2-3 дня работы.