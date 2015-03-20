Эрдоган считает приемлемыми предложения России по "Турецкому потоку"
Проект является "своего рода разнообразием источников поставок газа", заявил президент Турции.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган считает предложение России по строительству "Турецкого потока" для поставок газа в страны ЕС приемлемым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
"Вы знаете, что позже Болгария отказала России в разрешении на прохождение газопровода через ее территорию. После чего мы получили упомянутое предложение, и мы, оценив это предложение, считаем его приемлемым", - заявил Эрдоган.
По его словам, "сейчас невозможно предусмотреть, каким будут спрос и предложение в Европе в будущем".
Эрдоган сказал, что "на данный момент наибольшую долю потребности Турции в природном газе перекрывает именно Российская Федерация, на втором месте Иран и на третьем месте Азербайджан".
Кроме того, он отметил, "что этот проект является своего рода разнообразием источников поставок газа".
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Как сообщал УНИАН, в январе в «Газпроме» заявили о планах перенаправить транзит газа в страны ЕС из Украины в Турцию при помощи нового газопровода, который планируется построить вместо «Южного потока».
15 января руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал блефом это заявление «Газпрома».
«Принуждение европейских стран к закупкам российского газа на границе Турция - Греция вместо использования имеющейся инфраструктуры Украины - это отказ от прекрасно функционирующей и надежной системы в пользу многомиллиардных затрат на новую структуру, которые в конечном итоге лягут на домохозяйства и предприятия Европы. Также это несет значительные технические риски, не предлагая никаких преимуществ: но само количество газа (который поступает европейским потребителям через Украину) будет передано, только через разные каналы. Таким образом, это лишь политический блеф», - сказал Коболев.
Также вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович убежден, что решение «Газпрома» о перенаправлении газа в Европу в обход Украины не имеет под собой экономического обоснования.