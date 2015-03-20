Эрдоган считает приемлемыми предложения России по "Турецкому потоку"

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган считает предложение России по строительству "Турецкого потока" для поставок газа в страны ЕС приемлемым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Вы знаете, что позже Болгария отказала России в разрешении на прохождение газопровода через ее территорию. После чего мы получили упомянутое предложение, и мы, оценив это предложение, считаем его приемлемым", - заявил Эрдоган.

По его словам, "сейчас невозможно предусмотреть, каким будут спрос и предложение в Европе в будущем".

Эрдоган сказал, что "на данный момент наибольшую долю потребности Турции в природном газе перекрывает именно Российская Федерация, на втором месте Иран и на третьем месте Азербайджан".

Кроме того, он отметил, "что этот проект является своего рода разнообразием источников поставок газа".

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Как сообщал УНИАН, в январе в «Газпроме» заявили о планах перенаправить транзит газа в страны ЕС из Украины в Турцию при помощи нового газопровода, который планируется построить вместо «Южного потока».

15 января руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал блефом это заявление «Газпрома».

«Принуждение европейских стран к закупкам российского газа на границе Турция - Греция вместо использования имеющейся инфраструктуры Украины - это отказ от прекрасно функционирующей и надежной системы в пользу многомиллиардных затрат на новую структуру, которые в конечном итоге лягут на домохозяйства и предприятия Европы. Также это несет значительные технические риски, не предлагая никаких преимуществ: но само количество газа (который поступает европейским потребителям через Украину) будет передано, только через разные каналы. Таким образом, это лишь политический блеф», - сказал Коболев.

Также вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович убежден, что решение «Газпрома» о перенаправлении газа в Европу в обход Украины не имеет под собой экономического обоснования.