Украина рассчитывает на российский газ по 250 долларов - министр

Об этом в пятницу в Брюсселе по результатам трехсторонних переговоров Украины, России и Европейской комиссии по газовым вопросам сообщил министр топлива и энергетики Украины Владимир Демчишин.

"Мы с укранской стороны ожидаем, что цена на следующий квартал составит 250 долларов. Российская сторона принципиально настаивала на том, чтобы фиксировать цену ежеквартально и на данный момент говорит только о втором квартале. С украинской стороны мы настаивали, чтобы уже сформировать принцип цены к концу первого квартала 2016 года", - сказал он.

Демчишин считает, что планомерность в этом вопросе "очень важна не только для нас, но и для российских и европейских партнеров, потому что это даст возможность быть уверенными в том, каким образом мы будем закупать газ, каким образом цена будет формироваться на европейском рынке".

По словам украинского министра, во время переговоров были достигнуты договоренности, что будет сформирована рабочая группа, которая в течение следующих двух недель проработает юридические детали и 13-14 апреля в Берлине состоится следующая встреча, на которой будет согласован такой документ. "Это будет или протокол, или что-то похожее на предварительный договор, который фиксировал договоренности зимнего пакета", - предположил украинский чиновник.

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Говоря о механизме скидки, Демчишин отметил, что он уже существует в зимнем пакете и его надо продолжить. "Относительно ценообразования, размер скидки не обсуждался, но принципиально российская сторона подтвердила, что она готова идти на очень похожую схему, которая применялась в течение зимнего периода", - подчеркнул он.

Кроме того, во время переговоров поднимался вопрос принципа "бери или плати". "Мы со своей стороны считаем этот пункт не справедливым, дискриминационным и он не должен быть отображен в новом договоре. Российская сторона говорила, что она понимает, что в течение следующего периода не будут выставляться штрафные санкции, но их беспокоит тот факт, что этот пункт является предметом рассмотрения в Стокгольмском суде, и поскольку они от него отказываются, они автоматически теряют свое право отстаивать его в суде", - детализировал министр.

Также Демчишин сообщил, что украинская сторона "сформировала баланс газа, который говорит о том, что к отопительному периоду будет закачано в хранилища до 19 млрд. кубов газа". "Этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину на зимний период. Мы ожидаем, что в третьем и четвертом квартале цена на газ будет ниже, чем 250 долларов", - добавил он.