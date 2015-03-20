Россия готова рассмотреть возможность предоставления Украине скидки на газ - Новак
23:24, 20 марта 2015Энергетика
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Российская сторона уже до конца этого месяца рассмотрит возможность предоставления Украине скидки на газ.
REUTERS
Об этом журналистам в пятницу в Брюсселе по результатам трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Европейской комиссии по газовым вопросам сообщил министр энергетики России Александр Новак.
При этом он отметил, что размер скидки будет определяться ежеквартально.
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"Российская Федерация рассмотрит возможность предоставления скидки в размере налоговой пошлины по решению правительства РФ по результатам обращения правительства Украины или Европейской комиссии до конца марта", - сказал Новак.
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