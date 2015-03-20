Россия готова рассмотреть возможность предоставления Украине скидки на газ - Новак

Об этом журналистам в пятницу в Брюсселе по результатам трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Европейской комиссии по газовым вопросам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

При этом он отметил, что размер скидки будет определяться ежеквартально.

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"Российская Федерация рассмотрит возможность предоставления скидки в размере налоговой пошлины по решению правительства РФ по результатам обращения правительства Украины или Европейской комиссии до конца марта", - сказал Новак.