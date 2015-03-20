Еврокомиссия поможет Украине в поиске средств для закупки газа

Об этом министр сказал в пятницу в Брюсселе по завершении трехсторонних переговоров Украины, России и Европейской комиссии по газовым вопросам.

"Речь идет о том, что ЕК будет максимально способствовать возможности привлечения финансирования украинской стороне, будь-то ЕБРР, Международная Финансовая корпорация, Всемирный банк или тот же МВФ", - сказал Демчишин.

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По его словам, в Брюсселе есть понимание того, что Украине необходимо дополнительное финансирование, чтобы закачать большие объемы. "Они положительно отнеслись к тому, чтоб его предоставить. Сейчас "Нафтогаз" вместе с Министерством ведет конструктивные переговоры с большим количеством участников, и я думаю, что вопрос финансирования мы решим", - подчеркнул министр.

Демчишин уточнил, что речь идет о крупных суммах - от 800 млн. долларов до 1 млрд. за шесть месяцев, когда будет осуществляться закачка газа.