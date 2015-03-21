Румыния впервые за десятки лет откажется от российского газа

Румыния в апреле нынешнего года откажется от импорта газа из России, сообщают в пятницу румынские СМИ.

Так, издание Есоnomica отмечает, что отказ от импорта российского газа стал возможен благодаря снижению специфического потребления со стороны промышленности, а также инвестициям в энергоэффективность, пишет РИА Новости.

"Румыния впервые за несколько десятков лет смогла отказаться от импорта природного газа. В апреле 2015 года, а также нескольких последующих месяцах потребности населения будут полностью покрыты за счет внутренних ресурсов", — сообщает Economica.net.

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Сейчас годовое потребление газа в Румынии составляет 10-11 миллиардов кубометров, из которых 400 миллионов — импортируются из России. В 2007 году потребление составляло 18 миллиардов кубометров, из которых импортировалась треть общей стоимостью 4-5 миллиардов. После 2007 года импортеры газа тратили на закупки до 500 миллионов долларов в год.

Издание отмечает, что в настоящий момент тысяча кубометров российского газа стоит 380 долларов против 200 долларов за румынский газ. Румыния взяла на себя обязательства перед МВФ и Евросоюзом либерализовать газовый рынок до 2018 года.