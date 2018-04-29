Глава «Укртраснафты» Лазорко: Я неугоден злодеям, претендующим на госнефть

Что произошло в офисе «Укртранснафты» 19 марта?

В обеденный перерыв, приблизительно в 12:30, позвонила охрана и сообщила – к нам в гости пришел глава наблюдательного совета «Укртранснафты» Александр Савченко, который одновременно является директором департамента по безопасности «Нафтогаза». С ним была еще группа помощников в количестве порядка 10 человек.

Вскоре он сам позвонил мне на мобильный телефон и заявил, что хочет вместе пообедать. «Пожалуйста, заходите. Только без камер и ваших помощников, потому что я не понимаю, зачем они нужны для нашего обеденного разговора», - ответил я.

В кабинет вошел Савченко с каким-то грузным мужчиной, весом килограмм под 200. Он представил его как нового, временно исполняющего обязанности главы правления. Фамилия - Мирошник.

Вы спросили, на каком основании появился новый руководитель?

Безусловно. Они сказали, что у них есть протокол наблюдательного совета по поводу моего отстранения от обязанностей главы правления. Тогда я попросил дать мне оригинал протокола. Савченко дал мне заверенную копию, прошитую и сзади проштампованную, подписанную самим Савченко, без подписей членов наблюдательного совета. Тогда я попросил новоназначенного специалиста предоставить свои документы. Но тот дал мне только на фирменном бланке «Укртранснафты» приказ, им же самим подписанный, о том, что он с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей главы правления. На мой вопрос - какие основания, он сказал, что руководствуется уставом.

А в уставе есть такое, что сами себя могут назначать?

Действительно, в компетенции наблюдательного совета - прерогатива временно отстранять председателя правления на время служебного расследования, или по его результатам. Но до сегодняшнего дня никакой служебной проверки «Нафтогазом» не осуществлялось. Претензий ко мне со стороны Министерства энергетики и руководства «Нафтогаза» не было. Кстати, об этом я сказал Савченко. А он мне - вы что, Интернет не читаете, вы же знаете, что есть такой депутат Сергей Лещенко из «Украинской правды», который проводит свое служебное расследование и утверждает, что вы незаконно тратите государственные деньги и незаконно храните государственную технологическую нефть в резервуарах других юридических лиц.

В это время в кабинет врываются десять громил. Выламывают двери, ломают ручку, разбивают окна.

То есть, люди, вломившиеся в офис «Укртранснафты», так и не обосновали причин вашего отстранения?

Каких-либо обращений и предъявления мне каких-нибудь подозрений в совершении преступных действий, как этого требует статья 62 закона об акционерных обществах, не было. Никаких обращений письменных, официальных ни от НАК, ни от министерства ко мне не приходило. Более того, я почти через день встречаюсь с руководством «Нафтогаза», с членами правления, с членами наблюдательного совета. Тот же Савченко как глава наблюдательного совета проводил в понедельник рабочее совещание, куда пригласили и меня. В присутствии специалистов мы около двух часов обсуждали вопрос, который волновал Савченко, - относительно Интернет-сообщений о незаконном хранении технологической нефти, которую выкачали из районов АТО, из трубопроводов, которые не функционируют в течение нескольких лет. Я два часа отвечал на их вопросы, обосновывая свои ответы документами, письмами. Я заблаговременно предупреждал министерство, в частности, министров и Продана, и Демчишина, о своих действиях. Ставил в известность руководителя «Нафтогаза» Коболева. То есть, вся моя деятельность - прозрачная. Всегда ведется отчетность, они ее скрупулёзно проверяют. Конечно, постоянно работает ревизионная комиссия НАК, которая является и ревизионной комиссией «Укртранснафты», поскольку НАК «Нафтогаз» является 100% акционером компании. До сегодняшнего дня, за шестилетний период, никаких замечаний и претензий ко мне как к руководителю не было.

Будете ли вы отстаивать свои интересы в суде?

Скорее всего, суды будут. В первую очередь, они будут касаться лично меня, не как руководителя компании, так как Мирошник и Савченко попросили меня покинуть мой кабинет и остались там, а потом приглашали к себе своих советников. Они находились возле моих личных вещей. Когда через два часа я зашел в кабинет, то увидел там бардак. То есть, они рылись в моих личных вещах, документах. Все было перевернуто и разбросано. Такое впечатление, что вернулись лихие 90-е.

Расскажите о ситуации с выкачанной из зоны АТО нефтью?

Все договоры заключаются мной. В мое отсутствие – коммерческим директором. Обращаю внимание, нефть я выкачивал согласно закону Украины о трубопроводном транспорте.

Когда начали проявляться сепаратистские тенденции на востоке, когда только заговорили о первых референдумах «ЛНР» и «ДНР», когда я увидел позорный факт брошенного в Крыму имущества «Черноморнефтегаза», конечно, сразу же написал письмо министру Продану с предложением выкачать нефть из зоны боевых действий. В том числе из мест, которые находятся под потенциальной угрозой, учитывая, что через эти участки нефть не транспортировалась с 2005 года, а значит - происходит коррозия металла. Конечно, мы это должны были сделать давно, но это не делалось, в том числе, по причине, что заводы Одессы и Лисичанска постоянно делали письменные обращения, что планируют возобновить переработку. Таким образом, для транспортировки мы не выкачивали нефть.

А когда появились «зеленые человечки» в Донецке, я написал письмо министру Продану с предложением немедленно начать выкачку нефти. Но у нас не хватало резервуаров. И тогда я предложил часть нефти переработать на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе с последующей реализацией нефтепродуктов на открытых торгах, или отдать их госпредприятиям, Национальной гвардии, Министерству обороны.

Кстати, нефтепровод проходит через Славянск и Краматорск - где начинались боевые действия. Это были первые населенные пункты, которые были захвачены российскими террористами. В нескольких сотнях метров от нефтепроводов разбился вертолет с нашими десантниками. Под пулями, во время боевых действий наши рабочие выкачали нефть. Они - молодцы, проявили архипатриотизм. И приблизительно через неделю после того, как мы выкачали нефть, артиллерия и «Грады» российских сепаратистов прошивали насквозь наши 50-тысячные резервуары в Лисичанске, думая, что уничтожают нефть. Но она была выкачана в Кременчуг и на запад. Мы спасли приблизительно на 500 млн долларов государственного имущества. Оно все на месте, каждый месяц проводится инвентаризация.

Единственное - мы не получаем разрешение на переработку нефти. Первые три месяца нефть хранили бесплатно. Я ежемесячно буквально «бил в колокола». Требовал от министерства энергетики, от «Нафтогаза» принять решение – что делать с технологической нефтью. Потом наступила зима. В это время нужно включать обогрев нефти. Предприятия, на которых хранилась нефть, заявили - или вы забираете нефть, или мы обязаны брать плату: резервуарный парк охраняется, затраты на свет, эксплуатацию. Сначала плата была одна, потом - другая. Мы торговались, доказывали, что со дня на день будет разрешение Кабмина. Меня дважды приглашали на заседание правительства. Я докладывал премьер-министру Яценюку о ситуации с нефтью. И Яценюк дал указание министру Продану разработать проект постановления для переработки нефти. Четыре постановления Кабмина готовились, но все так и осталось нерешенным.

Какое финансовое положение «Укртранснафты»? Может быть, оно вызвало претензии со стороны «Нафтогаза» и министерства?

У компании нет кредитов. Последний был погашен в 2013 году, и за шесть лет ни копейки не взяли. Принимал компанию - было 27 млн долларов (на счетах – УНИАН), сейчас - 65 млн евро на депозитах, 6,3 млн долларов и около 300 млн гривен.

В 2015 году мы планировали направить 408 млн гривен на выплату дивидендов, что соответствует 50% от нашей чистой прибыли за 2014 год.

Но «Нафтогаз» за 2015 год уже хочет не 50% дивидендов, а все 100%. Да, это - законно, потому что он стопроцентный акционер. Но ведь это полностью обескровит компанию.

Кстати, есть протокол «Нафтогаза», в котором сказано - вы финансовые инвестиции в резервуарные парки, или замену труб, должны делать только за кредитные средства. А деньги, которые имеете, а это - 2 млрд грн, перечисляйте в «Нафтогаз» в виде дивидендов, или в виде финансовой помощи, потому что у нас очень тяжелое положение. Нам нужны деньги – у нас дыра в 100 млрд грн.

Тогда какие могут быть, по вашему мнению, мотивы атаки на компанию?

«Укртранснафта» - прибыльная компания. Все закупки мы проводим по реальным тендерам, а не как некоторые компании (государственные – УНИАН) покупают батареи в 5 раз выше рыночной стоимости. Полностью оптимизирован штат - когда я принимал компанию, работали 7,5 тысячи человек, а сейчас - 4,2 тысячи человек. За счет того, что я с русской «Транснефтью» каждый год садился за стол переговоров, повышаем для них тариф на транспортировку нефти. Они с этим соглашаются и все оплачивают. Я даже не поддался на давление со стороны Азарова, когда он хотел, чтобы я перевел контракт на транзит российской нефти в рубли. Сегодня «Транснефть» платит нам в евро.

На сегодня более 2 млрд грн находятся на счетах компании. Такая позитивная деятельность всегда вызывает, как минимум, желание каких-то групп влезть на предприятие и сесть на эти денежные потоки.

Также возможен вариант заинтересованности в моем отстранении со стороны злодеев, которые незаконно врезаются почти ежедневно в наши нефтепроводы. Приблизительно за пять лет деятельности «Укртранснафты», при моем руководстве, более 400 врезок мы ликвидировали с отводами несколько километров. Нашу нефть воруют. Мы ловим преступников. Стараемся доводить дела до суда. К сожалению, коррупция на сегодня есть в СБУ, МВД, прокуратуре, которые крышуют каждый свой регион в Украине. А у нас более 4,5 тысячи километров нефтепроводов, конечно, это - очень лакомый кусок незаконного, «черного хлеба» для воров.

Третья причина моего отстранения – возможно, позиция группы «Континиум». Есть судебное дело, когда две луцкие фирмы заключили между собой в 2011 году договор купли-продажи нефти в объеме 40 тысяч тонн из государственного нефтепровода. Они купили решение Ривненского суда, который постановил: нефть «Укртранснафты» принадлежит одному из этих предприятий. При этом наша компания как собственник нефтепровода не привлекалась к делу. Но в итоге, мы выиграли суд. Сейчас они пытаются отстоять «свое» в Высшем хозсуде. То есть, это - одна из причин, почему я неугодный злодеям, претендующим на государственную нефть.

Артем Белоусов