Норвегия готова увеличить поставки газа в страны Евросоюза ради их независимости от России
Норвегия может внести вклад в энергетическую безопасность Евросоюза.
Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявляет, что его страна может увеличить поставки газа в страны ЕС.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Думаю, что Норвегия может внести вклад в энергетическую безопасность Евросоюза. Сейчас Россия поставляет 30% газа в ЕС, а мы - 20. Мы можем увеличить газоснабжение в ближайшие годы», - сказал Бренде в субботу, 21 марта, в Брюсселе во время обсуждения энергетической безопасности Евросоюза.
Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете заявил о необходимости поиска надежных маршрутов газоснабжения в ЕС из Каспийского региона.
Читайте такжеТурция не спешит со строительством газопровода "Турецкий поток"«Россия должна быть партнером в будущем, но контракты на поставку газа должны быть прозрачными и соответствовать европейскому законодательству», - подчеркнул Каньете во время обсуждения энергобезопасности ЕС в Брюсселе.
Россия поставляет в ЕС около 30% газа от потребности содружества.