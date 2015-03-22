Норвегия готова увеличить поставки газа в страны Евросоюза ради их независимости от России

Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявляет, что его страна может увеличить поставки газа в страны ЕС.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Думаю, что Норвегия может внести вклад в энергетическую безопасность Евросоюза. Сейчас Россия поставляет 30% газа в ЕС, а мы - 20. Мы можем увеличить газоснабжение в ближайшие годы», - сказал Бренде в субботу, 21 марта, в Брюсселе во время обсуждения энергетической безопасности Евросоюза.

Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете заявил о необходимости поиска надежных маршрутов газоснабжения в ЕС из Каспийского региона.

Читайте такжеТурция не спешит со строительством газопровода "Турецкий поток"«Россия должна быть партнером в будущем, но контракты на поставку газа должны быть прозрачными и соответствовать европейскому законодательству», - подчеркнул Каньете во время обсуждения энергобезопасности ЕС в Брюсселе.

Россия поставляет в ЕС около 30% газа от потребности содружества.