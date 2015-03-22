Коломойский: за скандалом в компании "Укртранснафта" стоит группа "Континиум" Еремеева

Об этом сказал в эфире телеканала «1+1» глава Днепропетровской областной госадминистрации Игорь Коломойский.

Читайте такжеКоломойский рассказал о скандале в "Укртранснафте" и извинился перед журналистами«Укртранснафта – это как кровеносные сосуды всей системы. Если эти кровеносные сосуды по каким-то причинам перестанут работать, весь комплекс (нефтепереработки в Украине - УНИАН) остановится, - сказал Коломойский. – И я знаю тех, кто заинтересован в том, чтобы они остановились. У нас в нефтепродуктовом бизнесе есть такая группа «Континиум», которой управляет, не побоюсь этого слова, организованная преступная группа, во главе которой стоит депутат Еремеев (Игорь Еремеев - УНИАН) и который стоит за всеми этими событиями».

Коломойский отметил, что интерес к «Укртранснафте» очевиден, поскольку компания «входит в сферу жизненных интересов тех предприятий, которые не имеют государственную или полугосударственную форму собственности и которые непосредственно зависят от того, как будет работать или не работать Укртранснафта». «Я говорю о единственном нефтеперерабатывающем заводе – Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, и о единственной крупной нефтедобывающей компании в стране – «Укрнафте». Это предприятие со смешанной формой собственности, где приблизительно пакет акций делится 50% на 50% между государством и частными акционерами, - сказал Коломойский. – Это и перевалочные комплексы, сконцентрированные в Одесской области и которые являются частными. А есть перевалочный пункт «Укртранснафты», который государственный. И весь этот разрозненный на первый взгляд комплекс на самом деле является единым организмом».

При этом Коломойский подчеркнул, что борьба группы «Континиум» на рынке носит признаки картельного сговора. «Если вы посмотрите на цены на автозаправочных станциях, то цены на автозаправочных станциях группы «Укрнафта», «Укртатнафта», «Синтоза», «Авиас», они всегда по бензинам на 2-3 гривни стоят дешевле. Эта разница в цене всегда сохранялась. И это не дает Еремееву покоя. Он сговорился со всем рынком. Они повышают цены по телефонным звонкам. Мы никогда не входили в этот картельный сговор. Мы держим свою ценовую политику, и она носит социальный характер», - подчеркнул Коломойский.

Коломойский подчеркнул, что Еремеев пытается сейчас нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту. «Чтобы разрушить нашу систему торговли, ему (Еремееву - УНИАН) надо нанести удар по нефтеперерабатывающему предприятию - по Кременчугу, потому что своего завода у него (у Еремеева - УНИАН) нет», - отметил глава Днепропетровской ОГА.

Однако такая политика, по словам Коломойского, недопустима, потому что «Укртранснафта» - это стратегически важное предприятие. «Укртранснафта – это стратегическое предприятие для обороны нашей страны. И если в ней будет непорядок, а то, что задумал Еремеев со своим ОПГ .. «Укртранснафта» - это государственное предприятие. А может ли ОПГ Еремеева представлять государство?», - резюмировал Коломойский.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением наблюдательный совет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты».

Лазорко считает эти решения необоснованными. По его словам, основанием для его отстранения может быть только осуществление им какой-либо преступной бездеятельности или нанесение ущерба компании «Укртранснафта».

Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.