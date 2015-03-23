Торги на рынке нефти начались с резкого обвала цен

На мировых торгах в понедельник, 23 марта, цены на нефть снижаются на фоне заявления Саудовской Аравии, передает Bloomberg.

Читайте такжеBloomberg: Следующая большая угроза мировым ценам на нефтьТак, стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent уже упала на 0,85% - до 54,85 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,25% — до 45,99 доллара за баррель.

В воскресенье, 22 марта, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что страна не будет снижать добычу нефти (сейчас добывает 10 миллионов баррелей в сутки). По его словам, Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти, который способен удовлетворить спрос любого потребителя.

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