Представитель ОПЕК: нефть больше не будет стоить $100

Представитель Саудовской Аравии в ОПЕК Мухаммед аль-Мади считает, что цены на нефть не вернутся к отметке $100 за баррель, поскольку это будет невыгодно основным поставщикам, пишет РБК.

«Я считаю, что ценам на нефть будет сложно вновь вернуться к отметкам $100–120 за баррель, поскольку это приведет к возвращению на рынок продавцов дорогостоящих энергоносителей», — заявил он на конференции в Эр-Рияде.

По его словам, речь идет, в частности, о возможном возвращении продавцов сланцевой нефти, которые выигрывали от высоких цен. «Мы не против сланцевой нефти, мы приветствуем ее появление. Однако усиление роли ее поставщиков будет несправедливо по отношению к другим участникам рынка», — цитирует аль-Мади агентство Bloomberg.

Саудовский представитель в ОПЕК заявил, что картелю выгодно не контролировать нефтяные цены, а сохранять равновесие на рынке. «Именно рынок должен определять цены и указывать на уровень спроса и предложения», — добавил он.

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Еще один представитель Саудовской Аравии в ОПЕК Нассер аль-Доссари при этом предрек, что в ближайшие 15 лет спрос на нефть будет по-прежнему расти, что повысит добычу до 111 млн барр. в день.

Саудовская Аравия неизменно отвечала отказом на предложения изменить квоты на добычу нефти, что позволило бы развернуть рынок и привести к заметному росту цен. В Эр-Рияде неизменно указывали на то, что этот вопрос должен регулироваться рынком