Новый удар по "Газпрому": Еврокомиссия получит право влиять на его контракты

Лидеры стран ЕС единодушно одобрили предложенную Еврокомиссией (ЕК) концепцию создания энергетического союза. Это - самая жесткая энергополитическая инициатива ЕС после одобрения в 2009 году Третьего энергопакета, создавшего массу проблем для России, пишет "Коммерсант".

Концепция предполагает, что ЕК получит право напрямую влиять на коммерческие соглашения о поставках газа, в том числе на контракты "Газпрома", что чревато дополнительным ухудшением позиций монополии в Европе. Первый опыт вмешательства в коммерческие переговоры ЕК уже получила в ходе газового конфликта России и Украины, и ситуация складывается отнюдь не в пользу "Газпрома".

Читайте также"Газпром" потерял около $6 миллиардов из-за неудавшейся попытки остановить реверс в УкраинуСоздание энергосоюза стало первой темой, которую рассмотрели главы европейских стран в ходе саммита ЕС 19-20 марта. По итогам обсуждения предложенная ЕК концепция была одобрена без существенных изменений. В частности, ЕК получит полномочия обеспечивать "полное соответствие европейскому законодательству всех соглашений, связанных с покупкой газа у внешних поставщиков, в частности, путем увеличения прозрачности таких соглашений и их соответствия положениям энергетической безопасности ЕС".

Соответствующему аудиту будут подвергаться не только межправительственные соглашения, но и коммерческие контракты. В то же время коммерческая информация по газовым контрактам останется закрытой, хотя замглавы ЕК по созданию энергосоюза, выпускник МГИМО и бывший словацкий дипломат Марош Шефчович, и предлагал открыто публиковать данные по ценам, срокам и условиям поставки газа. По данным Bloomberg, на сохранении коммерческой тайны по газовым контрактам особенно настаивали Германия, Нидерланды и Финляндия.

Читайте такжеРоссия заморозит знаковый проект Путина - газопровод в Китай «Сила Сибири»Собеседники "Ъ" в европейских газовых компаниях были удивлены тем, что лидеры ЕС согласились разрешить ЕК вмешиваться в заключение не только межправительственных, но и коммерческих контрактов. Но пока оценить практическое влияние этого решения сложно, поскольку "положения энергетической безопасности ЕС" не сформулированы. Глава Евросовета и один из главных сторонников создания энергосоюза экс-премьер Польши Дональд Туск заверил, что ЕК "очень быстро" разработает соответствующий законопроект. Один из собеседников "Ъ" предположил, что в сфере газа одним из главных критериев энергобезопасности станет количество внешних поставщиков для конкретной страны и ЕК может модерировать контракты так, чтобы увеличивать их число, "искусственно создавая нишу для альтернативных поставок". Тогда под ударом могут оказаться контракты "Газпрома" в Восточной и Юго-Восточной Европе.