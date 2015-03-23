Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 7,8 миллиарда кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 14 по 21 марта сократились на 1,3%, или на 105 млн кубометров, - до 7,758 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

С начала отопительного сезона Украина потребила более 9 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

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Как сообщал УНИАН, Украина благодаря улучшению погодных условий вдвое сократила суточный отбор газа из подземных хранилищ.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября 2014 года начала отбор газа из подземных газохранилищ.

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Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.