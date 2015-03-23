Компании Фирташа задолжали «Газу Украины» 9,3 миллиарда гривень

Областные газораспределительные компании и азотный холдинг Ostсhem, принадлежащие Дмитрию Фирташу, имеют задолженность перед госкомпанией «Газ Украины» (входит в НАК «Нафтогаз Украины) за поставленный природный газ на сумму 9,3 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе госкомпании.

«Долги газораспределительных компаний перед «Газ Украины» составляют 2,3 млрд грн, причем они пролоббировали рассрочку по долгам на 20 лет и теперь пытаются с нами бороться, чтобы не платить их вовсе. Кроме того, азотные заводы, принадлежащие Ostсhem Group, имеют почти 7 млрд грн долга перед «Газ Украины», - заявили в госкомпании.

В сообщении отмечается, что властям срочно необходимо приложить усилия, чтобы пересмотреть решение о рассрочке задолженности газораспределительных компаний и взыскать с них имущественные долги.

Возврат огромной суммы долга создаст дополнительные возможности государству для регулирования газового рынка, подчеркивают в госкомпании.

В пресс-службе также прокомментировали открытое письмо газораспределительных компаний к правительству, в котором говорится о невозможности эффективного управления компанией «Газ Украины» государственными распределительными сетями из-за долгов.

«По заявлениям руководства облгазов об эффективности работы ГК «Газ Украины» заявляем, что предоставленная в письме информация не соответствует действительности», - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что трудности в «Газ Украины» преувеличены.

Согласно сообщению, на сегодняшний день компания не имеет кредиторской задолженности перед указанными в обращении предприятиями ГП «Укрспирт» и «Укртрансгаз». При этом сообщается, что завод «Импульс» (Шостка), имеет дебиторскую задолженность перед компанией на сумму 1,4 млн гривень.

Также в компании подчеркивают, что облгазы эксплуатируют государственные газраспределительные сети на условиях договоров о пользовании.

«В настоящее время «Газ Украины» имеет право поставить вопрос об эффективности работы газораспределительных компаний и эффективности использования государственного имущества», - добавили в «Газ Украины».

В сообщении подчеркивается, что пересмотр имущественных договоров с газораспределительными компаниями и объявление конкурса на право аренды и обслуживания газораспределительных сетей позволит избежать получения сверхдоходов от продажи газа негосударственными структурами, контролирующими распределительные сети.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля компания «Газ Украины» заявила о планах установить контроль над распределительными сетями областных газораспределяющих компаний. В ответ на это облгазы, принадлежащие Дмитрию Фирташу, направили открытое письмо президенту и правительству с заявлением невозможности возврата государству распределительных сетей, поскольку компании считают их своей собственностью. Кроме того, в письме указывалось на невозможность компании «Газ Украины» эффективно управлять газораспределительными сетями из-за многомиллиардных долгов.

Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.

Компания "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины". Однако осенью 2014 года решение о реорганизации компании было отменено.