«Укрнафта» работает в обычном режиме, но с усиленными мерами безопасности

«Меры безопасности усилены в связи с рисками коммерческой деятельности, - говорится в заявлении. - Правление предприятия просит представителей средств массовой информации не создавать искусственный ажиотаж вокруг деятельности ПАО «Укрнафта», а в случае возникновения вопросов обращаться на предприятие в порядке, установленном законодательством Украины».

Ранее ряд телеканалов в прямом эфире показали установку металлического забора по периметру здания «Укрнафты» и заявили о прибытии вооруженных бойцов добровольческого батальона «Днепр-1» к предприятию. За ситуацией наблюдали также ряд народных депутатов. Позднее информация о присутствии военнослужащих «Днепр-1» не подтвердилась. Ситуация вокруг предприятия и в самом здании на данный момент спокойная.

Конфликт вокруг "Укрнафты" стал продолжением ситуации, случившейся накануне в государственной компании "Укртранснафта". 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением наблюдательный совет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты». Лазорко назвал эти решения необоснованными.

Ситуацию также прокомментировал председатель Днепропетровской облгосадминистрации бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву. Как подчеркивал Коломойский, «Укртранснафта» – это как кровеносные сосуды всей системы. "Если эти кровеносные сосуды по каким-то причинам перестанут работать, весь комплекс (нефтепереработки в Украине - УНИАН) остановится, - сказал Коломойский. – И я знаю тех, кто заинтересован в том, чтобы они остановились. У нас в нефтепродуктовом бизнесе есть такая группа «Континиум», которой управляет, не побоюсь этого слова, организованная преступная группа, во главе которой стоит депутат Еремеев (Игорь Еремеев - УНИАН) и который стоит за всеми этими событиями».

Коломойский отмечал, что интерес к «Укртранснафте» и, как следствие, к «Укрнафте» очевиден, поскольку компании «входит в сферу жизненных интересов предприятий нефтеперерабатывающего комплекса страны». «Я говорю о единственном нефтеперерабатывающем заводе – Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, и о единственной крупной нефтедобывающей компании в стране – «Укрнафте». Это предприятие со смешанной формой собственности, где приблизительно пакет акций делится 50% на 50% между государством и частными акционерами. Это и перевалочные комплексы, сконцентрированные в Одесской области и которые являются частными. А есть перевалочный пункт «Укртранснафты», который государственный. И весь этот разрозненный на первый взгляд комплекс на самом деле является единым организмом», - сказал Коломойский.

При этом он подчеркнул, что борьба группы «Континиум» на рынке носит признаки картельного сговора и сейчас руководство группы пытается нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту. Это, по словам Коломойского, недопустимо, поскольку наносит урон по предприятиям, «стратегически важным для обороны страны».

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. В уставном капитале компании государство владеет 50% +1 акция.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

«Укрнафта» входит в единый комплекс нефтедобывающих, нефтеналивных, нефтетранспортирующих и перерабатывающих предприятий страны, представляющих стратегический интерес государства.

Накануне в поле зрения СМИ попало еще одно предприятие нефтегазового комплекса Украины –государственная компания «Укртранснафта».