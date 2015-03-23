Украина с 1 апреля перестанет покупать газ у России

Украина с 1 апреля намерена приостановить закупку российского газа, поскольку в этом нет необходимости.

Об этом сказал в ходе брифинга министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Сейчас необходимости покупать российский газ нет. Я думаю, что мы не будем его покупать», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по выработке условий и возможной цены российского газа для Украины в рамках так называемого "летнего пакета" - с 1 апреля 2015 года. Переговоры прошли в формате Украина - Евросоюз - Россия, на уровне министров энергетики и при участии Еврокомиссара по вопросам энергетики.

Стороны согласились с тем, что условия "зимнего пакета", договоренность о котором была достигнута 30 октября 2014 года, выполняются в полном объеме, однако условия "летнего пакета" являются предметом обсуждения на уровне экспертных групп.