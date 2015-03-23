Цена «европейского» газа для Украины составляет 270 долларов – Демчишин
14:19, 23 марта 2015Энергетика
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С 1 апреля Украина приостанавливает закупки российского газа
REUTERS
Цена газа, который Украина импортирует из Европы, составляет 270 долл. за тысячу кубометров и является более выгодной для нашей страны по сравнению с ценой на российский газ, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
«Украина на сегодня закупает газ в ЕС по 270 долл. за тыс. кубометров. Нам выгодно покупать у европейцев», - сказал Демчишин.
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Ранее министр отметил, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупки российского газа, в том числе по причине неопределенности цены российского топлива.
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