Цена «европейского» газа для Украины составляет 270 долларов – Демчишин

Цена газа, который Украина импортирует из Европы, составляет 270 долл. за тысячу кубометров и является более выгодной для нашей страны по сравнению с ценой на российский газ, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Украина на сегодня закупает газ в ЕС по 270 долл. за тыс. кубометров. Нам выгодно покупать у европейцев», - сказал Демчишин.

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Ранее министр отметил, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупки российского газа, в том числе по причине неопределенности цены российского топлива.