Еврокомиссия ожидает второго раунда газовых переговоров до конца апреля

Европейская комиссия ожидает, что следующая трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по газовым вопросам может состояться до конца апреля.

Об этом на брифинге в понедельник в Брюсселе сказал пресс-секретарь вице-президента ЄК по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен.

Она напомнила, что в минувшую пятницу состоялся первый раунд переговоров между сторонами для поиска договоренности относительно российского газа для Украины после того, як закончится строк действия так называемого „зимнего пакета”. „Сейчас мы рассматриваем возможную следующую дату. Мы надеемся, что сможет найти что-то до конца апреля, чтобы сесть и обговорить вопросы, которые указаны в совместном заявлении”, - сказала Итконен.

По ее словам, по состоянию на сегодня нет новой информации относительно возможной скидки для украинской стороны. „В совместном заявлении есть упоминание о скидке, которую правительство Российской Федерации может предоставить, упоминается коммерческий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом». Россия сейчас рассматривает, предоставят ли они скидку для новых договоренностей. Но мы находимся на очень ранней стадии переговоров. Пока нет новой информации относительно скидки, которая может быть предоставлена”, - пояснила пресс-секретарь вице-президента.

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине газа в подземных хранилищах до того момента, когда могут быть достигнуты новые договоренности, Итконен сообщила, что текущий уровень газа в подземных хранилищах Украины составляет 7,8 млрд кубометров. „До середины апреля это будет 6,5 млрд куб. м. Мы идем в теплые месяцы, что значит, что Украина может пережить летние месяцы за счет собственного производства и за счет реверсных поставок из Словакии, Польши и Венгрии”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина с 1 апреля намерена приостановить закупку российского газа, поскольку в этом нет необходимости.

20 марта в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по выработке условий и возможной цены российского газа для Украины в рамках так называемого "летнего пакета" - с 1 апреля 2015 года. Переговоры прошли в формате Украина - Евросоюз - Россия, на уровне министров энергетики и при участии еврокомиссара по вопросам энергетики. Стороны согласились с тем, что условия "зимнего пакета", договоренность о котором была достигнута 30 октября 2014 года, выполняются в полном объеме, однако условия "летнего пакета" являются предметом обсуждения на уровне экспертных групп.

По результатам трехсторонних переговоров Украины, России и Европейской комиссии по газовым вопросам Демчишин сообщил, что согласно ожиданиям Украины, цена на российский газ в следующем квартале составит 250 долл. за тысячу кубометров, а в последующих кварталах будет еще ниже.

По оценкам Минэнергоугля, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет порядка 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.