Демчишин решил оспорить в суде обвинения в госизмене

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин категорически не согласен с обвинениями в государственной измене при заключении контракта на поставку электроэнергии в Автономную Республику Крым. Как подчеркнул министр в ходе брифинга в Кабинете министров, Минэнергоугля уже подало в суд на правительственную комиссию, разбиравшуюся в этом вопросе.

«Мы подали в суд на такое заключение», - сказал Демчишин.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря 2014 года министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.

В то же время, в середине января премьер-министр Яценюк поручил разобраться с формулировками контрактов, поскольку в них АР Крым отмечалась как «федеральный округ Российской Федерации». Министр Демчишин позднее сообщил, что словосочетания «федеральный округ» в окончательной редакции контрактов нет.

В конце января 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал служебное расследование в отношении должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности, причастных к подписанию контрактов на импорт электроэнергии в Украину и поставки электроэнергии в Автономную Республику Крым.