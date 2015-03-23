Украина и Россия могут договориться о новой цене на газ к середине апреля

Решение об условиях и цене закупки российского газа для Украины может быть согласовано и подписано уже к середине апреля, а срок его действия составит год – до лета 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Решение (о закупке газа – УНИАН) технически оформлено и, я думаю, 13-14 апреля будет подписано, - сказал министр, добавив, что Киев рассчитывает «оформить соглашение на период до лета 2016 года».

Ранее министр сообщил, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупку российского газа, поскольку 1 апреля заканчивается действие так называемого «зимнего» пакета, по условиям которого Украина осуществляла импорт газа из России в период с 1 ноября 2014 года.

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20 марта в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по выработке условий и возможной цены российского газа для Украины в рамках так называемого "летнего пакета" - с 1 апреля 2015 года. Переговоры прошли в формате Украина - Евросоюз - Россия, на уровне министров энергетики и при участии еврокомиссара по вопросам энергетики. Стороны согласились с тем, что условия "зимнего пакета" выполняются в полном объеме, а условия "летнего пакета" являются предметом обсуждения на уровне экспертных групп.

При этом пресс-секретарь вице-президента ЄК по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен в комментарии журналистам отметила, что Европейская комиссия ожидает, что следующая трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по газовым вопросам может состояться до конца апреля.