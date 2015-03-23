Государство закрывает рынок для украинского угля, удерживая необоснованно низкие тарифы в энергетике - Волынец

«Минимальная цена украинского угля составляет 1500 грн за тонну, тогда как в тарифе тепловой генерации его цена заложена вдвое меньше. Энергетики просто не смогут оплачивать топливо, а на экспорт его невозможно вывезти из-за низкого качества», — сказал эксперт.

При этом у правительства нет средств для поддержки угольной отрасли. В результате задолженность по зарплате перед шахтерами со стороны государства уже превысила 1 млрд грн, и ситуация будет только ухудшаться, — считает М. Волынец.

Председатель НПГУ уточнил, что за декабрь 2014 г. шахтерам еще не выплатили 200 млн грн, долг за январь 2015 г. составляет 350 млн грн, за февраль — 450 млн грн. «Ситуация будет только ухудшаться — господдержки нет, реализация угля идет очень слабо, останавливаются блоки ТЭС», — отметил М.Волынец.

По его словам, шахтеры недовольны тем, что не удалось решить главный вопрос — о внесении изменений в бюджет по капитальному строительству и техническому оснащению шахт. «Шахты не могут работать на полную мощность, нет средств на капитальные ремонты», — сказал глава НПГУ.

При этом, как подчеркнул М.Волынец, более чем 1 млрд 300 млн грн из бюджета направляется на закрытие шахт: «Парадокс — деньги выделяются только на закрытие шахт, но ни копейки не идет на поддержку собственной промышленности».

«Ситуация такая, что все друг другу должны — энергетики, шахтеры, коммунальщики. Вся система разбалансирована, нет отчислений в пенсионный фонд, социальных выплат, больничных и т.д.», — отметил лидер профсоюза.

По мнению М.Волынца, Министерство энергетики и угольной промышленности и НКРЭКУ неэффективно управляют отраслью. «Допускаются большие ошибки. Министр Владимир Демчишин приносит скорее вред, чем пользу. Нужно срочно менять министра и разобраться с тем, что делает НКРЭКУ», — считает председатель НПГУ.

Как сообщалось, запасы угля на складах ТЭС Украины в период с 15 по 22 марта сократились на 12,3% — до 880 тыс. т. Расчетный тариф для ТЭС в 1 кв. 2015 г. снизился более чем на 16% — до 76 коп/кВтч. При этом топливная себестоимость 1 кВт электроэнергии для ТЭС на сегодня составляет 0.91 коп/кВтч, а, с учетом остальных затрат, полная себестоимость при текущей цене на уголь — 122 коп/кВтч. НКРЭКУ определила цену топлива в тарифе ТЭС на уровне 800 грн за т при экономически обоснованной цене угля отечественной добычи в 1500 грн за т, импортного — свыше 2000 грн за т. Долги ГП «Энергорынок» перед тепловой генерацией составляют около 7 млрд грн.