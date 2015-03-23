Бензин А-95 за 10 дней подешевел на 13% и стоит меньше 21 гривни

Потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 20 марта составили в среднем 20,88 грн, уменьшившись на 13% за вторую декаду месяца.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен социальных товаров Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, средняя цена дизтоплива за указанный период также снизилась на 12,2% - до 22,31 грн.

В региональном разрезе цены на бензин марки А-95 больше всего снизились в Донецкой и Полтавской областях, где средняя стоимость литра топлива составила 21,62 грн и 20,34 грн, уменьшившись на 15,8% и 15,3% соответственно. Дороже всего литр бензина стоит в Луганской области – 21,93 грн, при этом за указанный период его цена снизилась на 10,2%. В Киеве литр бензина стоит 20,82 грн, подешевев на 12,5% за вторую декаду марта.

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Стоимость дизтоплива больше всего снизилась в Донецкой и Николаевской областях – до 22,79 грн и 21,88 грн за литр, уменьшившись на 13,5% и 13,3% соответственно. Лидером по дороговизне дизтоплива также оказалась Донецкая область. В столице литр дизельного топлива стоит 21,96 грн, подешевев на 13% во второй декаде марта.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 10 марта 2015 года составляли в среднем 24,01 грн, дизтоплива – 25,40 грн.