Охранники "Секьюрайти" и "Укрнафты" не применяли силу к депутату Найему - заявление компании

Об этом говорится в совместном заявлении компаний ПАО «Укрнафта» и ООО «Секьюрайти».

"Со стороны охранников ООО «Секьюрайті» и ПАО «Укрнафта» никаких действий по применению физической силы в отношении народного депутата Мустафы Найема совершено не было, что подтверждается большим количеством видео-материалов, которыми освещались данные события и которые находятся в общем доступе в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Попытку попасть в выходной день на территорию компании «Укрнафта» расценивает как неправомерное использование депутатом своих полномочий.

"Безосновательная попытка народного депутата Мустафы Найема получить беспрепятственный доступ в рабочие помещения компании в нерабочее время, в выходной день во время отсутствия на рабочем месте руководства компании, вопреки объявленному официальному отказу представителя ПАО «Укрнафта», без мотивированного объяснения причин и цели получения такого доступа - расценивается ПАО «Укрнафта» как неправомерное использование субъектом власти предоставленных ему полномочий", - отмечают в компании.

ООО «Секьюрайти» и ПАО «Укрнафта» считают, что вечерние события воскресенья 22.03.2015 г., связаны с попыткой определенных лиц получить несанкционированный доступ к внутренним служебных помещений ПАО «Укрнафта», были искусственно спровоцированы.

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"По характеру действий организаторов этой массовой акции - народных депутатов Мустафы Найема и Сергея Лещенко, (события воскресенья 22.03.2015 г. - УНИАН) имели признаки подстрекательства и провоцирования широкого круга неопределенных лиц, включая журналистов и «посторонних зрителей» противоправным путем ворваться через центральный вход административного здания ПАО «Укрнафта», в нарушение базовых конституционных принципов неприкосновенности собственности, фактически провоцируя силовой конфликт с представителями охранной структуры", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укрнафта», государственный пакет акций которой составляет 50%+1 акция, работает в обычном режиме, однако меры безопасности на предприятии усилены.

Согласно заявлению компании, меры безопасности были усилены в связи с рисками коммерческой деятельности. Правление предприятия просило представителей средств массовой информации не создавать искусственный ажиотаж вокруг деятельности ПАО «Укрнафта», а в случае возникновения вопросов обращаться на предприятие в порядке, установленном законодательством Украины.

Ранее ряд телеканалов, пытаясь накалить обстановку в стране, показывали в прямом эфире, как устанавливали металлический забор по периметру здания «Укрнафты» и заявляли о прибытии вооруженных бойцов добровольческого батальона «Днепр-1» к предприятию. За ситуацией наблюдали также ряд народных депутатов. Позднее информация о присутствии военнослужащих «Днепр-1» не подтвердилась. Ситуация вокруг предприятия и в самом здании на данный момент спокойная.

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Конфликт вокруг "Укрнафты" стал продолжением ситуации, случившейся накануне в государственной компании "Укртранснафта". 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением наблюдательный совет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты». Лазорко назвал эти решения необоснованными.

Ситуацию также прокомментировал председатель Днепропетровской облгосадминистрации бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. В уставном капитале компании государство владеет 50% +1 акция.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

«Укрнафта» входит в единый комплекс нефтедобывающих, нефтеналивных, нефтетранспортирующих и перерабатывающих предприятий страны, представляющих стратегический интерес государства.