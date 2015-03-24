Цены на нефть падают после заявлений ОПЕК

Цены на нефть падают, Brent держится ниже $56 после заявлений представителей нефтяной промышленности Саудовской Аравии, сообщают Вести Экономика.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:44 мск подешевели на 0,68% до $55,54 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на марку WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,22% до $46,87 за баррель.

Заявления министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими стали причиной снижения цен на нефть.

Али аль-Наими заявил, что Саудовская Аравия не будет в одиночку сокращать добычу с целью поддержать рынок нефти. "Мы пытались, встречались, но безуспешно, потому что страны, не входящие в ОПЕК, настаивали на том, что ОПЕК должна нести это бремя, а мы не согласны, что ОПЕК несет ответственность", - сказал Наими.

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Цены на нефть вряд ли вернутся к $100 за баррель, так как это вызовет рост добычи у сланцевых производителей, заявил представитель Саудовской Аравии в ОПЕК Мухаммед аль-Мади.

При этом рост стоимости энергоносителей может вызвать приток топлива из стран с высокой себестоимостью добычи, добавил он. "Я думаю, сложно будет достичь $100 или $120 за баррель снова, - приводит его слова агентство Bloomberg. - Это позволит производителям с высокой себестоимостью добычи вновь вернуться на рынок".