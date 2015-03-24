Казахстан предложил России поставлять газ в КНР через свою территорию: Газпром не рад

Астана предлагает Москве альтернативный вариант поставок газа в Китай — транзит через Казахстан, пишет "Коммерсант".

Читайте такжеРоссия заморозит знаковый проект Путина - газопровод в Китай «Сила Сибири»Казахстан предлагает "Газпрому" использовать уже существующую в стране инфраструктуру для экспорта газа в Китай. Сейчас "Газпром" снабжает южные области Казахстана по газопроводу Бухара-Урал (осенью 2014 года запущен в реверсном режиме), затем газ подается в газопровод Бозой-Чимкент, который соединен с магистральным газопроводом Средняя Азия-Китай, по которому Пекин получает газ из Туркмении. "Что касается возможности поставок газа по этому маршруту на Китай, то потенциально такой интерес, безусловно, есть",— заявил "Ъ" глава "Казмунайгаза" Сауат Мынбаев. Он отметил, что сейчас газ из газопровода Бозой-Чимкент из-за невысокого давления в трубе не может быть направлен в газопровод Средняя Азия-Китай. Но Казахстан планирует увеличить мощность трубы Бозой-Чимкент с 2,5 млрд до 10 млрд кубометров за счет установки трех компрессорных станций.

"Если будет намерение — а оно уже проглядывается — по транспортировке газа (из России — "Ъ") в Китай, то нам нужно небольшие компрессорные станции поставить, чем мы уже занимаемся, и тогда газ будет спокойно проходить по маршруту,— сказал Сауат Мынбаев.— То есть, в принципе в случае реализации этого проекта не надо будет ничего выдумывать по новым трубам, можно все это делать по уже существующим газопроводам".

Читайте такжеНовый удар по "Газпрому": Еврокомиссия получит право влиять на его контракты"Газпром" уже договорился с Пекином о строительстве трубопровода "Сила Сибири" (восточного маршрута для поставок газа с новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока) и ведет переговоры о поставках газа по западному маршруту через Алтай с использованием ресурсной базы Западной Сибири. Монополия хочет строить газопровод "Алтай" мощностью 40 млрд кубометров, газ по нему пойдет в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, а затем в трубопроводную систему Восток-Запад. В августе 2014 года Казахстан уже предлагал "Газпрому" вариант прокладки экспортного газопровода по своей территории. Тогда "Газпром" говорил, что рассмотрит предложение.

Газопровод Бухара-Урал сдан в эксплуатацию в конце 1960-х годов и его большую часть, скорее всего, надо заменять. И Россия, и КНР не заинтересованы в появлении транзитной страны, "даже такой дружественной, как Казахстан", если этого можно избежать.