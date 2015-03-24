«Укрнафта» призывает депутата Лещенко к объективности

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» считает, что подготовленные с нарушением журналистских стандартов многочисленные публикации в СМИ народного депутата Сергея Лещенко наносят непоправимый ущерб компании, в связи с чем призывает его все-таки объективно и непредвзято подойти к изучению ситуации вокруг «Укрнафты».

Об этом сказано в официальном обращении к депутату, размещенном на сайте компании.

«Вынуждены констатировать, что информационные материалы относительно деятельности ОАО «Укрнафта», автором которых Вы являетесь, свидетельствует о нарушении Вами как известным в Украине журналистом базовых профессиональных принципов объективности, правдивости и аргументированности в подаче материала», - сказано в заявлении компании.

В качестве примера "Укрнафта" заявляет, что с момента получения мандата народного депутата Сергей Лещенко ни разу не обратился в компанию с соответствующим запросом или депутатским обращением по поводу ее хозяйственной деятельности.

«За все время, на протяжении которого фактически ведется информационная война против ОАО «Укрнафта», Вами, хотя бы ради соблюдения формальностей, не было совершено ни одной попытки получить от «Укрнафты» объяснения или информацию с целью объективного освещения перед обществом», - отмечено в документе.

Вместе с тем, согласно тексту письма, в «Укрнафте» увидели, что депутат Лещенко по неизвестным причинам использует в своих публикациях информацию исключительно исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, который до этого работал помощником народного депутата Игоря Еремеева и возглавлял несколько компаний, подконтрольных Еремееву.

В «Укрнафте» удивлены таким подходом депутата Лещенко, поскольку ему как журналисту, который проводил не одно журналистское расследование, должна быть известна связь Пасишника с депутатом Еремеевым, говорится в письме.

«Сознательно или невольно Вы являетесь инструментом достижения неправомерных целей конкретных лиц, которым показалось, что наступило удобное время для реализации их неоправданных амбиций», - сказано в обращении к депутату Лещенко.

В связи с этим «Укрнафта» призывает депутата присмотреться к деятельности Пасишника на посту исполнительного директора «Нафтогаза Украины» и главы наблюдательного совета компании «Укргазвыдобування», деятельность которой все больше ассоциируется с группой компаний «Континиум» Игоря Еремеева.

Кроме того, компания считает, что выполнение народными депутатами возложенных на них Конституцией и законами обязанностей требуют от них взвешенности, дальновидности и соответствующего опыта в тех сферах, в которых они реализовывают свои права.

Со своей стороны, компания готова предоставить всю информацию как о своей деятельности, так и о деятельности всего нефтегазового комплекса.

Читайте такжеОхранники "Секьюрайти" и "Укрнафты" не применяли силу к депутату Найему - заявление компании

Как ранее сообщал УНИАН, «Укрнафта» и ее охранное предприятие «Секьюрайти» отрицают применение физической силы в отношении депутата Мустафы Найема, что подтверждается большим количеством видеоматериалов в интернете, на которых зафиксированы события у офиса компании вечером 22 марта 2015 года.

Кроме этого, «Укрнафта» опровергает информацию о том, что на территории предприятия осуществляют незаконную деятельность вооруженные лица.

Ранее ряд телеканалов, пытаясь накалить обстановку в стране, показывали в прямом эфире, как устанавливали металлический забор по периметру здания «Укрнафты» и заявляли о прибытии вооруженных бойцов добровольческого батальона «Днепр-1» к предприятию. Позднее информация о присутствии военнослужащих «Днепр-1» не подтвердилась.

Конфликт вокруг "Укрнафты" стал продолжением ситуации, случившейся накануне в государственной компании "Укртранснафта". 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением наблюдательный совет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты». Лазорко назвал эти решения необоснованными.

Ситуацию также прокомментировал председатель Днепропетровской облгосадминистрации бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.