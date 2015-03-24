Выводить из кризиса энергетическую отрасль нужно с кадровых решений в Минэнергоугля - эксперт

Такое мнение высказал Валерий Погорелый, председатель Независимого профсоюза энергетиков Украины.

«С теми, кто сейчас возглавляет министерство, я не вижу, что мы что-то сможем решить. Нужен квалифицированный персонал, нужны люди, которые понимают энергетику», — уверен эксперт.

По его мнению, многие действия руководителей Минэнергоугля можно охарактеризовать как откровенно непрофессиональные.

«По-видимому, сегодня руководство министерства решило, что зачем производить электроэнергию, если ее можно купить? С таким пониманием энергетического рынка нам из кризиса не выйти», — считает Погорелый.

Как сообщалось, дефицит энергомощностей в Украине составляет 2000-2400 МВт. Запасы угля на складах ТЭС Украины сократились до 750 тыс. тонн при минимально необходимых 1,5 млн тонн. Из-за отсутствия топлива не работает 24 энергоблока и один корпус теплоэлетростанций суммарной мощностью 6924 МВт.

Предприятия тепловой генерации не могут закупить уголь из-за дефицита средств, вызванного неплатежами с Оптового рынка электроэнергии и экономически необоснованным тарифом на реализуемую электроэнергию, установленным НКРЭКУ.

Расчетный тариф для ТЭС в 1 квартале 2015 года снижен более чем на 16% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. НКРЭКУ определила цену топлива в тарифе ТЭС на уровне 800 грн за тонну при экономически обоснованной цене угля отечественной добычи в 1500 грн за тонну.

Производство электроэнергии в Украине за 2 месяца 2015 года сократилось на 13.9% — до 30 млрд кВтч. Генкомпании ТЭС сократили производство на 29%.